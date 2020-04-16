В Петергофе не будут запускать фонтаны

Руководство музея-заповедника «Петергоф» заявило о переносе даты запуска знаменитых фонтанов, когда теперь состоится торжественное мероприятие — неизвестно.

В среду, 15 апреля, в дирекции «Петергофа» рассказали, что знаменитая церемония запуска фонтанов, ежегодно проходящая 25 апреля, в этом году не состоится. Озвучить новую дату проведения мероприятия пока не представляется возможным, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу музея.

Традиционный весенний праздник фонтанов в музее, к сожалению, также будет перенесен. Причиной тому — пандемия коронавируса, остановившая туризм во всем мире и спровоцировавшая экономический кризис планетарного масштаба.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун призвал отменить проведение самых ожидаемых автомобильных гонок.