В Петербурге от коронавирусной инфекции скончались два пенсионера

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге два пенсионера скончались от коронавируса. Они были внушительного возраста.

Обо всем стало известно в четверг, 16 апреля. Согласно данным комитета по здравоохранению Петербурга, сообщает «Мойка78», побороть болезнь не смогли мужчина и женщина, которым было 89 лет и 81 год соответственно.

За день в городе выявили 130 новых случаев заражения новой инфекцией COVID-19. Число заболевших коронавирусом продолжает расти с каждым днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Северной столице тест на наличие коронавируса сдали 7 900 человек. На карантине остаются более четырех тысяч человек.

Горожан просят не выходить на улицу без необходимости, использовать средства индивидуальной защиты и тщательно мыть руки.