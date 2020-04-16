В Петербурге от коронавирусной инфекции скончались два пенсионера

В Петербурге от коронавирусной инфекции скончались два пенсионера
Пациенты были внушительного возраста. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге два пенсионера скончались от коронавируса. Они были внушительного возраста.

Обо всем стало известно в четверг, 16 апреля. Согласно данным комитета по здравоохранению Петербурга, сообщает «Мойка78», побороть болезнь не смогли мужчина и женщина, которым было 89 лет и 81 год соответственно.

За день в городе выявили 130 новых случаев заражения новой инфекцией COVID-19. Число заболевших коронавирусом продолжает расти с каждым днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Северной столице тест на наличие коронавируса сдали 7 900 человек. На карантине остаются более четырех тысяч человек.

Горожан просят не выходить на улицу без необходимости, использовать средства индивидуальной защиты и тщательно мыть руки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб пенсионеры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге выдали более 346 тыс. продуктовых наборов школьника и студентам
Петербуржец-аферист пытался вернуть бывшую девушку, покупая подарки на ...
Пенсионерка оставила в парке 300 тысяч для мошенников, желая помочь дочери
В Приморском районе водителя задержали за незаконный сброс отходов
В Петербурге от коронавирусной инфекции скончались два пенсионера
16 апреля: за сутки в России выявлено 3448 новых заражений COVID-19
Ученые рассказали, как избежать осложнений на легкие при заболевании COVID-19
В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали почти 8 тысяч человек