В Усть-Ижоре яхт-клуб «Ингрия» установил понтон на месте битвы Александра Невского со шведами

В Усть-Ижоре яхт-клуб &#171;Ингрия&#187; установил понтон на месте битвы Александра Невского со шведами
Яхт-клуб располагается напротив музея-диарамы, посвященному событию 1240 года. Фото: Google View

Прокуратура Колпинского района выявила нарушения в деятельности общественной организации водно-моторного спорта «ИНГРИЯ-КЛУБ», располагающейся в поселке Усть-Ижора на Шлиссельбургском шоссе, 219.

Территория спортивного клуба примыкает к месту битвы войск Александра Невского со шведами в 1240 году. Объектом культурного наследия считается панорам с центральной части поселка Усть-Ижоры с фарватера реки Невы у впадения в нее реки Ижоры, а также долины реки Невы с берега возле церкви Святого благоверного князя Александра Невского. Этот участок охраняется государством, так как признан Министерством культуры РФ достопримечательностью.

Оказалось, что на этом месте общество любителей водно-моторного спорта установило понтон для причаливания судов. Руководителю организации вынесено представление об устранении нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Выборга едва не украл 27 кг медного кабеля у судостроительного завода.

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