В Усть-Ижоре яхт-клуб «Ингрия» установил понтон на месте битвы Александра Невского со шведами

Прокуратура Колпинского района выявила нарушения в деятельности общественной организации водно-моторного спорта «ИНГРИЯ-КЛУБ», располагающейся в поселке Усть-Ижора на Шлиссельбургском шоссе, 219.

Территория спортивного клуба примыкает к месту битвы войск Александра Невского со шведами в 1240 году. Объектом культурного наследия считается панорам с центральной части поселка Усть-Ижоры с фарватера реки Невы у впадения в нее реки Ижоры, а также долины реки Невы с берега возле церкви Святого благоверного князя Александра Невского. Этот участок охраняется государством, так как признан Министерством культуры РФ достопримечательностью.

Оказалось, что на этом месте общество любителей водно-моторного спорта установило понтон для причаливания судов. Руководителю организации вынесено представление об устранении нарушения.

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