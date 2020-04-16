Стали известны подробности гибели двух пожилых петербуржцев от коронавируса

Диагноз был установлен уже посмертно.

Скончались двое пенсионеров — 89-летний мужчина и 81-летняя женщина.

Мужчины не стало 5 апреля. Он получал лечение в многопрофильной больнице 2. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Помимо этого, у пожилого петербуржца были диагностированы различные хронические заболевания.

Женщина тоже умерла 5 апреля. В госпиталь для ветеранов войн она поступила с аналогичным диагнозом — двусторонняя пневмония. Также, она страдала множеством других хронических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению города на Неве.

Официально их гибель от COVID-19 была зафиксирована сегодня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавирусной инфекции скончались два пенсионера. Всего за прошедшие сутки, в городе зарегистрировано 130 новых случаев болезни.