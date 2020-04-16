В Петербурге заработала новая справочная служба по вопросам коронавируса

В связи с активными распространениям COVID-19, неравнодушные граждане активно звонят в экстренные службы и комитеты города.

Чтобы петербуржцам было удобнее получать необходимую информацию по вирусу, была создана служба «122», которая будет специализироваться по эпидемиологическим вопросам.

Позвонив по данному номеру можно узнать о профилактике болезни и тестах на нее. Также, будет доступна информация о организации работы различных учреждений города. Помимо этого, операторы расскажут о всех доступных льготах, работе волонтеров и условиях карантина и самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

В случае необходимости уточнения какого-то вопроса, позвонивший может быть перенаправлен в другие инстанции, где ему оперативно ответят.

Звонок на номер 122 абсолютно бесплатен как с городского, так и с мобильного телефона, при условии нахождения на территории города. Также, дозвониться можно еще и по номеру (812)-246-5-122.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали почти 8 тысяч человек.