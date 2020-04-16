На Миргородской улице появится новый жилкомплекс бизнес-класса

На Миргородской улице появится новый жилкомплекс бизнес-класса
Жилая площадь комплекса составит 20,8 тысяч квадратных метров. Фото: pixabay.com

Группа компаний RBI приобретает землю в Центральном районе Петербурга для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса.

Сегодня на участке площадью 13,5 тысяч квадратных метров располагается производственной здание, возведенное еще в советские времена. Вместо него построят элитный 8-этажный комплекс на 253 квартиры, оборудованный паркингом. В ЖК также будет собственный детский сад и коммерческие помещения на первом этаже.

Здание расположится совсем рядом с Феодоровским собором и станет завершением архитектурного ансамбля возле храма. Окна некоторых квартир будут выходить непосредственно на собор. В проект вложено более 4,5 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режим самоизоляции усложняет работу рынка недвижимости в Петербурге, хотя не останавливает её.

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миргородская улица санкт-петербург
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