На Миргородской улице появится новый жилкомплекс бизнес-класса

Группа компаний RBI приобретает землю в Центральном районе Петербурга для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса.

Сегодня на участке площадью 13,5 тысяч квадратных метров располагается производственной здание, возведенное еще в советские времена. Вместо него построят элитный 8-этажный комплекс на 253 квартиры, оборудованный паркингом. В ЖК также будет собственный детский сад и коммерческие помещения на первом этаже.

Здание расположится совсем рядом с Феодоровским собором и станет завершением архитектурного ансамбля возле храма. Окна некоторых квартир будут выходить непосредственно на собор. В проект вложено более 4,5 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режим самоизоляции усложняет работу рынка недвижимости в Петербурге, хотя не останавливает её.