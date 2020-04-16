В России запустят программу льготной ипотеки под 6,5%

В России запустят программу льготной ипотеки под 6,5%
Эксперты не уверены, что спрос будет высоким. Фото: pixabay.com

Эксперты считают, что в связи с этим банки могут ужесточить условия получения кредита.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране запустят программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса. Для жителей Санкт-Петербурга и Москвы кредит одобрят для недвижимости стоимостью менее восьми миллионов рублей, а для жителей регионов – не дороже трех миллионов. Предложение будет действительно до 1 ноября 2020 года.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович заявил, что в связи с этим могут быть ужесточены условия получения ипотеки. Дело в том, что они могут бояться не особо качественных заемщиков. При этом эксперт уверен, что спрос на предложение вряд ли будет высоким – не в нынешних условиях. Также люди будут переживать о том, что не смогут выплатить ипотеку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что банки начали ужесточать требования к первому взносу по ипотеке.

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