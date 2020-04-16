В Выборгском районе нашли открытые детские площадки

Их запрещено посещать из-за коронавируса. Все объекты перекрыли лентами.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга. Сотрудники ведомства провели проверку, в рамках которой нашли открытые детские площадки в Выборгском районе. Они находились рядом с многоквартирными домами – объекты не удосужились огородить лентами. Прокуратура внесла представление председателю правления товарищества собственников жилья.

Напоминаем, что посещать детские площадки до 30 апреля нельзя – таково распоряжение правительства Северной столицы от третьего апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус добрался до всех уголков России. Вирус выявили у жительницы Онгудайского района, к которой недавно приезжали родственники из другого города. Власти пытаются выяснить, с кем женщина контактировала, чтобы предотвратить распространение коронавируса.