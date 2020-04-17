Петербург побил рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Количество заболевших коронавирусом в Петербурге за сутки выросло почти на треть. В городе выявлены рекордные 424 случая.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 1 тыс. 507. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На фоне этого продолжает снижаться индекс самоизоляции. По данным на полдень 17 апреля в Петербурге показатель упал до 2,5. Это означает, что на улице много людей. Наибольший индекс самоизоляции среди городов-миллионников в Москве — 3,3.

Летальных исходов за последние сутки в Петербурге не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в городе скончалось семь зараженных. Выздоровели 192 человека, из них — 22 за последние сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в России скончалось рекордное количество коронавирусных больных. К утру 17 апреля зарегистрирована 41 новая смерть.