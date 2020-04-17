За сутки в США скончалось около 4,6 тысячи больных с коронавирусом

За сутки в США скончалось около 4,6 тысячи больных с коронавирусом
Почти треть больных коронавирусом находится в США. Фото: pixabay.com

Резкий скачок смертей зафиксировал Университет Джонса Хопкинса, который самостоятельно ведет статистику по заболеваемости, используя различные источники информации, включая местные и федеральные.

Согласно обновленным данным за сутки, которые прошли с 15 по 16 апреля, от коронавируса скончались 4591 жителей. Шокирующая цифра превысила обычные суточные показатели почти в два раза. Прирост заболевших был оценен в 31451 случаев за сутки.

В Америке ситуация с коронавирусом обстоит тяжелее всех в мире. В настоящий момент, в США зафиксировано более 671 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Скончались от болезни и ее тяжелого течения более 33 тысяч граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург побил рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. За прошедшие сутки выявлено 424 случая заболевания.

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