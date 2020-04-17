В Петербурге коронавирусом заразились более 100 медицинских работников

О подтверждении диагноза у медиков стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем рассказал комитет по здравоохранению Северной столицы.

При этом, сообщать конкретные медицинские учреждения, в которых зафиксирована болезнь у специалистов, представители комздрава отказались, оставив право на разглашение информации за каждым стационаром в индивидуальном порядке.

Комментировать новость о заражении медиков в Покровской больнице, в комитете тоже не стали, сославшись на то, что в их обязанности входит предоставление только общего количества зараженных. Об этом сообщает Мойка78.

Напомним, вчера главный врач больницы имени Боткина рассказал, что реанимации стационара находится 18 пациентов. Из них, трое — врачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в реанимацию больницы имени Боткина попало трое петербургских медиков.