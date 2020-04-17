В Петербурге коронавирусом заразились более 100 медицинских работников

В Петербурге коронавирусом заразились более 100 медицинских работников
Коронавирусом охвачены все регионы страны. Фото: pixabay.com

О подтверждении диагноза у медиков стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем рассказал комитет по здравоохранению Северной столицы.

При этом, сообщать конкретные медицинские учреждения, в которых зафиксирована болезнь у специалистов, представители комздрава отказались, оставив право на разглашение информации за каждым стационаром в индивидуальном порядке.

Комментировать новость о заражении медиков в Покровской больнице, в комитете тоже не стали, сославшись на то, что в их обязанности входит предоставление только общего количества зараженных. Об этом сообщает Мойка78.

Напомним, вчера главный врач больницы имени Боткина рассказал, что реанимации стационара находится 18 пациентов. Из них, трое — врачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в реанимацию больницы имени Боткина попало трое петербургских медиков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заболевание медиков коронавирус петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ситуация с коронавирусом в Петербурге пойдет на спад к осени
В Петербурге коронавирусом заразились более 100 медицинских работников
Водные объекты в Петербурге начали очищать от мусора
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень из-за Covid-19
У учащихся Нахимовского училища обнаружен коронавирус
Мэр города под Ярославлем и его жена погибли при пожаре
Работающие пенсионеры получат больничные с 20 по 30 апреля
За сутки в США скончалось около 4,6 тысячи больных с коронавирусом