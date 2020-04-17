Два сотрудника «Роскосмоса» скончались от коронавируса

Также, скончался еще один работник, но официально диагноз подтвержден не был. Его смерть наступила от пневмонии.

Всего на предприятиях «Роскосмоса» оказались заражены 42 человека. Из них 4 смогли успешно выздороветь, а двое не смогли оправиться от болезни. Известно, что погибшим было 62 и 68 лет, они находились на лечении в стационарах. Умершему от пневмонии было 58 лет. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Отмечается, что все заболевшие работали в Москве и Подмосковье.

Всего, по состоянию на 17 апреля, в Москве зафиксировано 18105 случаев коронавирусной инфекции.

Представители космической корпорации сообщили, что окажут всю необходимую поддержку семьям скончавшихся сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у учащихся Нахимовского училища обнаружен коронавирус.