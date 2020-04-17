Два сотрудника «Роскосмоса» скончались от коронавируса

Два сотрудника «Роскосмоса» скончались от коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Также, скончался еще один работник, но официально диагноз подтвержден не был. Его смерть наступила от пневмонии.

Всего на предприятиях «Роскосмоса» оказались заражены 42 человека. Из них 4 смогли успешно выздороветь, а двое не смогли оправиться от болезни. Известно, что погибшим было 62 и 68 лет, они находились на лечении в стационарах. Умершему от пневмонии было 58 лет. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Отмечается, что все заболевшие работали в Москве и Подмосковье.

Всего, по состоянию на 17 апреля, в Москве зафиксировано 18105 случаев коронавирусной инфекции.

Представители космической корпорации сообщили, что окажут всю необходимую поддержку семьям скончавшихся сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у учащихся Нахимовского училища обнаружен коронавирус.

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