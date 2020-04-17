У учащихся Нахимовского училища обнаружен коронавирус

В Москве диагноз подтвердился у 31 кадета из 155. Тесты проводились в качестве предупреждающих профилактических мероприятий. Но, к сожалению, часть из них показала положительный результат.

Состояние всех учащихся удовлетворительное. Симптомов болезни не наблюдается, в том числе и увеличения температуры. Инфицированные находятся под присмотром военных врачей. Лечение организовано в полном объеме.

Предположительно, причиной массового заражение мог стать контакт одного из учителей учреждения с зараженным гражданином, который не имел отношения к военному училищу. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Минобороны РФ.

Все заболевшие отправлены в санаторий Минобороны. Контактирующих с ними поместили под карантин. Ситуация в училище находится под контролем.

Отмечается, что ученики и преподаватели московского Нахимовского училища не участвовали в репетиции парада в Алабине.

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