Коронавирус боится высоких температур

Чтобы уничтожить его, необходимо нагреть поверхность до 92 градусов по Цельсию на протяжении 15 минут.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщает портал bioRxiv. Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции провели исследование и выяснили, что очень высокие температуры убивают коронавирус. Чтобы вирус погиб, нужно нагреть поверхность как минимум до 92 градусов – температура должна сохраняться в течение 15 минут. В иных условиях он остается живуч и продолжает размножаться.

Эксперты отмечают, что лаборатории для дезинфекции использует 60 градусов – их нагревают в течение часа. Теперь ученые начали сомневаться к эффективности мер предосторожности.

Напоминаем, что известна также самая любимая коронавирусом температура – речь идет о плюс четырех градусах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России опробовали новый способ лечения коронавируса. Отмечается, что речь идет об нормобарической оксигенации – больного помещают в барокамеру, чтобы он мог нормально дышать.