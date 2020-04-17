В Италии побит рекорд по количеству выздоровевших

Новых заболеваний тоже меньше, чем когда-либо.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на службы гражданской обороны Анджело Боррели. В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд – больницы смогут покинуть более 2,5 тысяч пациентов. Также врачи отмечают снижение распространение болезни – новых случаев по всей стране всего 355, это наименьший показатель с начала эпидемии.

Всего на данный момент в больнице находятся почти 107 тысяч человек. Общее количество жертв пандемии в Италии достигло 22 745.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что итальянские врачи благодарят российских коллег за помощь в лечении пациентов. Он заявил, что помощь российских специалистов сложно переоценить – работают они крайне эффективно. Врачей отправили лечить тяжелых пациентов и все принятые ими меры помогают, рассказал итальянец.