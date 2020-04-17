Главный врач Англии назвал смертельно опасные факторы при заболевании коронавирусом

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

Они влияют на развитие болезни и на серьезность последствий.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщили в РИА Новости. Главный врач Англии Крис Уитти перечислил смертельно опасные факторы при коронавирусе. Так, инфекция опасна для людей преклонного возраста. Он отметил, что это правда – пожилые граждане умирают из-за вируса чаще остальных.

Во-вторых, коронавирус опасен, если у человека есть сопутствующие заболевания – например, сердечно-сосудистые. Врач рассказал, что у 90% пациентов имели проблемы со здоровьем.

В-третьих, согласно статистике, коронавирусом чаще всего заболевают мужчины, так что фактором риска является гендер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач из Москвы рассказала, как протекает COVID-19 у молодежи. Лысенко добавила, что число летальных исходов можно минимизировать, если заболевшие будут вовремя обращаться за медицинской помощью.