Врач из Москвы рассказала, как протекает COVID-19 у молодежи

Главврач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко заявила, что молодые люди с коронавирусом могут переносить заболевание также тяжело, как и пожилые.

Врач рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что заболевание коронавирусом проходит очень тяжело, и если в начале пандемии инфицировались в основном пожилые, то теперь коронавирус выявляют и у молодежи. При этом некоторые из зараженных молодых людей умираю, не имея сопутствующих заболеваний.

Лысенко добавила, что число летальных исходов можно минимизировать, если заболевшие будут вовремя обращаться за медицинской помощью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач предупредил об опасной реакции иммунитета на коронавирус. Заболевшие новым коронавирусом пациенты могут приобрести осложнения из-за повышенной реакции иммунной системы.