Число погибших от коронавируса перевалило за 150 тысяч

Число погибших от коронавируса перевалило за 150 тысяч
Коронавирус убил более 150 тысяч человек. Фото: Pixabay

В России на данный момент зарегистрировано 2,2 миллиона человек.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщили в университет Джонса Хопкинса, пишет ТАСС. К этой пятнице количество смертей из-за коронавируса превысило 150 тысяч человек. В общей сложности в мире заразились более 2,2 миллионов человек.

Напоминаем, что в России подтверждено более 32 тысяч случаев заболевания. Вылечиться смогли почти 2,6 тысяч граждан, летальных исходов – 273.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный врач Англии назвал смертельно опасные факторы при заболевании коронавирусом. Люди в возрасте, с хроническими заболеваниями и мужчины чаще всего предрасположены к заражению и даже смерти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число погибших от коронавируса перевалило за 150 тысяч
Россияне смогут посмотреть архивные записи спектаклей Александринского театра
Дрозденко приостановил бюджетные расходы из-за пандемии
Главный врач Англии назвал смертельно опасные факторы при заболевании ...
В Сбербанке объяснили появление в приложении чужих номеров
Собянин думает над ужесточением пропускного режима
Властям напомнили о незаконной свалке у Юнтоловского заказника
На Васильевском острове при ремонте повредили трубу