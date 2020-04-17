Число погибших от коронавируса перевалило за 150 тысяч

Коронавирус убил более 150 тысяч человек. Фото: Pixabay

Коронавирус убил более 150 тысяч человек. Фото: Pixabay

В России на данный момент зарегистрировано 2,2 миллиона человек.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщили в университет Джонса Хопкинса, пишет ТАСС. К этой пятнице количество смертей из-за коронавируса превысило 150 тысяч человек. В общей сложности в мире заразились более 2,2 миллионов человек.

Напоминаем, что в России подтверждено более 32 тысяч случаев заболевания. Вылечиться смогли почти 2,6 тысяч граждан, летальных исходов – 273.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный врач Англии назвал смертельно опасные факторы при заболевании коронавирусом. Люди в возрасте, с хроническими заболеваниями и мужчины чаще всего предрасположены к заражению и даже смерти.