«Коммунисты России» потребовали прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза»

Члены партии «Коммунисты России» требуют у ВГТРК остановить показ сериала «Зулейха открывает глаза» на телеканале «Россия 1».

Политики считают, что сериал по нашумевшему одноименному роману Гузели Яхиной, в котором рассказывается о репрессиях 1930-1940-х годов и ссылке в Сибирь, искажает советскую действительность и клевещет на нее. Коммунисты также сочли картину, повествующую о притеснениях татар, искусной «идеологической диверсией».

При этом режиссер телесериала, Егор Анашкин, считает, что это вовсе не антисоветское кино. В первую очередь, «Зулейха» — фильм о способности прощать и любить, несмотря ни на что, объясняет Анашкин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о наиболее популярных фильмах, которые российские зрители выбирают для просмотра во время самоизоляции. Первое место получила, конечно, картина Содерберга «Заражение».