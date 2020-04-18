Водитель на арендованном Hyundai чуть не вылетел в Мойку

Водитель на арендованном Hyundai чуть не вылетел в Мойку
Машина пробила ограждение на набережной Мойки. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Адмиралтейском районе Петербурга арендованный Hyundai на скорости влетел в ограждение на набережной реки Мойки. Машина проломила забор и зависла над пропастью.

Авария произошла около шести утра в субботу, 18 апреля, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, за рулем авто находился 32-летний мужчина в состоянии алкогольно опьянения.

На опубликованной видеозаписи ДТП видно, что за Hyundai ехал полицейский автомобиль. Не справившись с управлением на повороте, водитель влетел в ограждение. Машина перевернулась и проломила забор. Часть ограждения упала в реку.

Подоспевшие правоохранители достали водителя из машины и отнесли на безопасное расстояние. Никто в результате ДТП не пострадал. Автомобилист доставлен в отдел. Проводится проверка.

Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга таксист сбил мужчину на самокате.

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