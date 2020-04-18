Выздороветь от коронавируса смогла 107-летняя жительница Турции

Одолеть болезнь жительница Стамбула смогла всего за неделю.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение 7 апреля. Из ярко выраженных симптомов у нее имелись сильный кашель и большая температура. После выписки, выздоровевшая пациентка отправилась на двухнедельный карантин к себе домой. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Рядом с пожилой родственницей в самоизоляции находится внук, который наблюдает за ее здоровьем и оказывает необходимую помощь.

Врачи оказались впечатлены скорейшим выздоровлением и предположили, что дать отпор вирусу смог отличный, для столь почтенного возраста, иммунитет.

То, что пожилые люди из различных стран справляются с болезнью, не может не радовать. До этого излечиться удалось 107-летней жительнице Нидерландов. Еще раньше, успешно покинула стационар 106-летняя англичанка. Компанию рекордсменам составила и 105-летняя гражданка Испании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нидерландах 107-летняя женщина смогла вылечиться от коронавируса.