Аэрофлот спецрейсом вернет россиян из Лондона

Самолет уже вылетел в Москву.

Об этом стало известно сегодня, 18 апреля. Сначала специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» отправился в Лондон, куда вывез из России жителей Великобритании, изъявивших желание вернуться на родину. Позднее, уже из Лондона в Москву отправились несколько россиян, которые оказались в непростом положении на территории королевства. Их возвращение домой осуществляется из гуманитарных целей и является важным и необходимым в виду сложившейся ситуации. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на посольство РФ.

После возвращения из-за границы, все пассажиры отправятся на карантин, согласно всем необходимым предписаниям

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» снова сократил количество внутренних рейсов. Из-за активного распространения коронавируса и введенного режима самоизоляции спрос на билеты стремительно упал.