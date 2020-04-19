В Москве число госпитализированных с коронавирусом не растет

В больницах есть места для приема новых пациентов.

Об этом стало известно 19 апреля. Обо всем сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Отмечается, что в Москве количество пациентов, которых госпитализируют с заболеванием за день, не увеличивается. Среднее число за сутки – 1,3 тысяч человек. В штабе рассказали, что на этой недели развернули четыре тысячи коек, на следующей развернут еще пять тысяч, так что места должно хватить для всех.

«Это серьезный запас прочности в Москве в виде перепрофилированных коек и одновременно показатель безопасности для москвичей»,

— сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Напоминаем, что в Москве коронавирус выявили у более чем 20,7 тысяч человек, из них выздоровели 1679 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 9 тысяч человек.