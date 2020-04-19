В Москве число госпитализированных с коронавирусом не растет

В Москве число госпитализированных с коронавирусом не растет
Ближайший месяц станет показательным в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В больницах есть места для приема новых пациентов.

Об этом стало известно 19 апреля. Обо всем сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Отмечается, что в Москве количество пациентов, которых госпитализируют с заболеванием за день, не увеличивается. Среднее число за сутки – 1,3 тысяч человек. В штабе рассказали, что на этой недели развернули четыре тысячи коек, на следующей развернут еще пять тысяч, так что места должно хватить для всех.

«Это серьезный запас прочности в Москве в виде перепрофилированных коек и одновременно показатель безопасности для москвичей»,

— сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Напоминаем, что в Москве коронавирус выявили у более чем 20,7 тысяч человек, из них выздоровели 1679 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 9 тысяч человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация коронавирус москва
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В Петербурге заболели коронавирусом еще 114 человек
Трамп назвал Путина джентельменом и отметил хорошие отношения с Россией
Путин поздравил россиян с Пасхой
На Митрофаньевском неизвестные с ножом и пистолетом отобрали у мигранта ...
На Малой Балканской похитили иномарку почти за полмиллиона рублей
Полицейские выясняют обстоятельства госпитализации пенсионера в Московском районе
На проспекте Ветеранов женщина убила мужа после алкогольного застолья