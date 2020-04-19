В Петербурге заболели коронавирусом еще 114 человек

В общем в городе зарегистрировало 1760 случаев заражения.

В Санкт-Петербурге к утру 19 апреля стало известно о новых случаях заражения коронавирусом. Количество инфицированных увеличилось на 114, теперь зарегистрировано 1760 заболевших. Из их выздоровели 245 человек за весь период, а за последние сутки – 32. Инфекция успела погубить жизни восьми граждан. На карантине находятся 4123 человек, большая часть из них это те, кто вступал в контакт с больными.

Петербуржцы продолжают активно сдавать тесты на коронавирус – 18 апреля их сдали более 9,2 тысяч человек. Также горожане звонят в экстренные службы- 612 обращений за сутки. Большая часть из них хотели связаться с полицейскими.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки 252 петербуржца обратились за помощью к волонтерам. С 27 марта на портале #мывместе зарегистрировалось 3 384 петербургских волонтеров, из них 2 171 человек уже прошел аккредитацию и обучение. За все время добровольцы выполнили 8 279 заявок.