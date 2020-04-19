Во Всеволожском районе Ленобласти автомобиль насмерть сбил лосенка

Во Всеволожском районе Ленобласти автомобиль насмерть сбил лосенка
Лоси зачастую неожиданно выбегают на проезжую часть и водители попросту не успевают затормозить. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого молодой лосенок получил крайне тяжелые травмы.

Трагический инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 19 апреля, в районе деревни Ваганово, передает портал «Мегаполис». Обстоятельства аварии точно неизвестны, но по предварительной информации молодой лось попал под колеса грузовика. Куда делся виновник происшествия также остается загадкой.

Животное, к сожалению, не погибло мгновенно, но осталось истекать кровью на проезжей части. Зверь, как минимум, получил множественные переломы. Местные жители хотели застрелить лосенка, чтобы избавить его от мучений, но их остановил егерь, который забрал животное, чтобы более гуманно усыпить его.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сбитого лося или кабана петербуржцам необходимо заплатить штраф.

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