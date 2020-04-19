В Москве скончались еще 28 пациентов с коронавирусом

К вечеру воскресенья, 19 апреля, в столице скончались 28 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число погибших возросло до 204 человек.

Среди погибших были мужчины и женщины в возрасте от 44 до 98 лет. Подавляющее большинство имело сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, хронический бронхит, пиелонефрит, порок сердца, хроническая обструктивная болезнь легких и другие, передает РИА Новости.

Отметим, что за прошедшие сутки в России выявили 6060 новых случая заражения коронавирусом, 3570 человек из них — жители столицы, еще 709 инфицированных обнаружили в Подмосковье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, по мнению главы комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, ситуация с коронавирусом в городе может развиваться по неблагоприятному московскому сценарию.