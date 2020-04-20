Дети Петербурга получили 682 тысячи продуктовых наборов

В Петербурге детям и подросткам выдано более 682 тыс. продуктовых наборов. Поддержка оказывается в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа.

К 20 апреля школьники и учащиеся средних профессиональных учреждений получили 442 тыс. 727 продуктовых наборов из 550 тыс. запланированных. Об этом сообщает Администрация Петербурга.

В детских садах получено 235 тыс. 392 набора из 540 тыс. Выдача организована в 1 тыс. 128 дошкольных учреждениях.

В образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей наборы получили 3 тыс. 905 человек. Всего к выдаче запланировано 4 тыс. 115 продуктовых наборов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки на коронавирус обследовали 4 тыс. 768 человек. Общее число лабораторных исследований на COVID-19 в России превысило 2 млн 53 тыс.