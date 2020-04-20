Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции

Граждане заявили, что лишились работы и им не на что жить в период пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии. В этот понедельник сотни людей собрались на центральной площади, чтобы требовать поддержки у властей. Многие из митингующих отмечают, что остались без работы и не могут прокормить ни себя, ни свою семью. Также они требовали отставки правительства региона и главы республики. Помимо прочего местным жителям хочется освобождения арестованного общественного деятеля.

Отмечается, что глава Северной Осетии вышел на разговор с гражданами, но состоялся ли между ними диалог – непонятно. РБК сообщает, что после митингующих начали разгонять сотрудники ОМОНа, был применен слезоточивых газ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы устроили онлайн-митинг из-за антикоронавирусных мер.