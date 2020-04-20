В Петербурге нет тяжелых коронавирусных больных среди детей

В большинстве случаев несовершеннолетние нормально переносят заражение.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщает главный инфекционист Санкт-Петербурга Юрий Лобзин на совещании у президента. Он рассказал, что среди больных коронавирусом нет тяжелых случаев у детей. Они в 90% случаев либо переносят заражение без симптомов, то есть являются переносчиками, либо болеют, но чувствуют себя нормально.

Напоминаем, что коронавирус зарегистрировали у 38 юных петербуржцев. Из больницы домой отправились уже пять человек. У всех шанс выздоровления высок.

При этом Лобзин отметил, что детей, у которых есть проблемы с иммунитетом, нужно беречь, иначе возможен летальный исход из-за сопутствующих заболеваний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге подтвердился коронавирус. Изначально наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции выявили у курсантов иностранного факультета, однако затем пробы еще 55 курсантов других факультетов дали положительный результат.