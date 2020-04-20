В Роспотребнадзоре предупредили, что невозможно резко отменить самоизоляцию

Россиянам лучше не надеяться на свободную жизнь в ближайшее время – ограничения все равно будут.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщил советник директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Виктор Малеев, пишут РИА Новости. Он отметил, что нельзя отменять режим самоизоляции резко – меры будут ослаблять постепенно.

Напоминаем, что в ряде европейских стран, где пройдет пик заболеваемости, сначала открывают небольшие магазины, потом побольше. День за днем начинают работать кафе и прочие заведения, а также школы и детские сады. На то, чтобы вернуться к привычной жизни, уходит время.

«Самоизоляцию никто снимать сразу не будет, будут снимать последовательно. Может быть, будут разрешать какие-то поездки. Сразу нельзя»,

— заверил Малеев в эфире «Россия 24».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что журналисты рассказали о продлении режима самоизоляции на майские праздники.