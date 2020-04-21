Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

Пандемия коронавируса застигла врасплох здравоохранение многих стран. Не в последнюю очередь, из-за того, что сведения о заболевании поступали неравномерно и по сей день остаются, вероятно, неполноценными.

Одним из самых пострадавших от коронавирусной инфекции государств стала Америка, а эпицентр заболевания в Соединенных Штатах пришелся на штат Нью-Йорк. Жители пригорода возмущены сложившейся, в том числе, экономически тяжелой ситуацией и подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По мнению американцев, организация проявила халатность в ситуации с развитием пандемии, передает РИА Новости во вторник, 21 апреля. ВОЗ пока не прокомментировала иск.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о последних данных по мировой статистике заболеваемости коронавирусом, предоставляемой университетом Хопкинса. Количество заболевших приблизилось к 2,5 млн человек.