В Петербурге задержан 21-летний узбек, убивший своего соотечественника

Конфликт произошел в помещении пошивочного цеха на улице Дегтярева в Красногвардейском районе. Фото: spb.sledcom.ru

Конфликт произошел в помещении пошивочного цеха на улице Дегтярева в Красногвардейском районе. Фото: spb.sledcom.ru

Правоохранительные органы задержали 21-летнего гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве своего 24-летнего соотечественника.

Согласно данным следствия, вечером понедельника, 20 апреля, между молодыми людьми, находившимися в помещении пошивочного цеха на улице Дегтярева, произошел конфликт на почве личной неприязни. Ссора закончилась тем, что подозреваемый несколько раз ударил оппонента ножом в грудь.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествии. Обстоятельства и причины конфликта устанавливаются, передают в городском управлении Следственного комитета. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судебный переводчик с узбекского стала фигурантом уголовного дела. Женщину подозревают в заведомо ложном переводе.