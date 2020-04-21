Песков прокомментировал онлайн-митинги россиян

Песков прокомментировал онлайн-митинги россиян
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В Кремле внимательно следят за настроением жителей России.

Накануне в различных городах жители решили оригинально высказать недовольство. К примеру, в Петербурге граждане решили собраться на Дворцовой площади с помощью «Яндекс разговорчиков», которые обычно используются для оповещения водителей о ситуации на дорогах. В сообщения граждане сообщали о проблемах, с которыми они столкнулись во время эпидемии коронавирусной инфекции, и просили поддержку от государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не считает подобные проявления активности митингами, но подчеркнул, что в правительстве прислушиваются к гражданам и тщательно анализируют все поступающие сигналы. Все это учитывается в дальнейшей разработке мер поддержки населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербуржцы устроили онлайн-митинг из-за антикоронавирусных мер.

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