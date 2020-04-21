Депутаты просят открыть в Петербурге парки площадью более 10 га

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» просят открыть в Петербурге парки площадью более 10 га. Соответствующее обращение они направили на имя губернатора Александра Беглова.

С просьбой к губернатору обратились руководитель петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина и депутаты Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

Парламентарии считают, что закрывать крупные парки было излишним, так как гулять в них можно, соблюдая дистанцию 1,5 — 2 метра. Речь идет об Удельном, Аллександровском, Екатерининском, Павловском, Приморском и Московском парках Победы, а также парке «Дубки», парке имени 300-летия Петербурга и других.

Ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения, депутаты указывают на то, что длительное пребывание дома и низкий уровень физической активности негативно влияют на здоровье и психическое состояние людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в суды Петербурга поступили 125 дел о нарушении запрета на посещение парков и скверов.