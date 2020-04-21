В ночь на среду под Петербургом можно будет наблюдать поток метеоров

В следующий раз явление можно наблюдать только через год. Фото: vk.com/planeta_spb

В следующий раз явление можно наблюдать только через год. Фото: vk.com/planeta_spb

Природное явление невозможно будет увидеть невооруженным взглядом в Северной столице, но граждане, которые решили уехать на самоизоляцию в свои загородные дома, смогут насладиться этим красивым зрелищем.

Речь идет о метеорном потоке Лириды. Ежегодно он действует с 14 по 30 апреля, а его пик приходится на 22 апреля. Лишь за один час на небе можно увидеть 18 вспышек завораживающего явления. Метеоры попадают в атмосферу Земли со скоростью 48 км/ч и сгорают на высоте 100 километров от ее поверхности. Об этом сообщает петербургский Планетарий на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

Поскольку метеоры могут возникать совершенно в любой части неба, телескоп наблюдающим не понадобится. Но можно обратить внимание на созвездия Геркулеса и Лиры. Именно посередине них метеоры будто имеют свою отправную точку.

К сожалению, чтобы увидеть в полное мере всю красоту явления, необходимое темное и чистое небо. В городских условиях с его освещением, это невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы увидят первое в 2020 году лунное затмение.