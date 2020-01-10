Петербуржцы увидят первое в 2020 году лунное затмение

Петербуржцы увидят первое в 2020 году лунное затмение
Лунное затмение. Фото: pixabay

Ночью с 10 на 11 января россияне смогут наблюдать первое в новом году лунное затмение. Всего в этом году их будет четыре.

Как сообщает Московский планетарий на своем сайте, полутеневое лунное затмение будет длиться в течение четырех часов и четырех минут — с 20:08 до 00:12 по московскому времени. В 22:10 наступит максимальная фаза.

Это затмение будет самым масштабным в этом году — тень от Земли закроет 0,92 диаметра Луны. Следующие затмения произойдут 5 июня, 5 июля и 30 ноября.

Помимо лунного затмения в этом году жители страны смогут наблюдать и солнечное затмение, которое пройдет 23 июня. Диск солнца при этом будет закрыт на 14%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в июле петербуржцы поделились фотографиями лунного затмения в соцсетях.

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