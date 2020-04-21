Песков прокомментировал митинг во Владикавказе

Песков прокомментировал митинг во Владикавказе
Песков переживает за здоровье местных жителей. Фото: kremlin.ru

Он заявил, что акция протеста была незаконной.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что акция протеста в центре Владикавказа считается незаконной. Он отметил, что, собравшись, люди подвергли опасности свое здоровье и здоровье окружающих. Представитель Кремля уверен, что они не соблюдали социальную дистанцию, поэтому митинг может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения. Песков не взялся комментировать политическую обстановку в Северной Осетии – он считает, что этим вопросом должно заняться местное руководство.

Напоминаем, во Владикавказе на митинг вышли 200 человек. Они требовали отмены режима самоизоляции и жаловались на отсутствие денег. Некоторые также отрицали существование коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков прокомментировал онлайн-митинги россиян. В Кремле внимательно следят за настроением жителей России.

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