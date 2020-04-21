Россияне стали дольше жить

Россияне все чаще доживают до старости. Фото: pixabay.com

Россияне все чаще доживают до старости. Фото: pixabay.com

Средняя продолжительность жизни в прошедшем, 2019 году достигла показателя в 73,4 года. Это исторический максимум.

Поспособствовал позитивному рекорду фактор того, что граждане начали меньше умирать в трудоспособном возрасте. Этот показатель уменьшился на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Снижение смертности напрямую повлияло на продолжительность жизни. В связи с этим, в 2019 году удалось сохранить жизни 13,6 тысяч граждан.

Если взять для рассмотрение десятилетие, то можно заметить, что продолжительность жизни женщин за этот период возросла на 4 года, а у мужчин практически на 7 лет.

Также, Росстат прогнозировал в 2019 году, что к 2035 году средняя продолжительности жизни граждан Росси составит 79,1 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве оценили эффективность мер по самоизоляции в России.