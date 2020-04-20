В Минздраве оценили эффективность мер по самоизоляции в России

В Минздраве оценили эффективность мер по самоизоляции в России
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенный в стране режим самоизоляции показал свою эффективность.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова главы ведомства, число поступающих в столичные медучреждения зараженных в тяжелом состоянии в последние дни не растет. Он также отметил, что интенсивность процесса распространения COVID-19 «идет очень гладко».

«Мы видим, что те меры, которые принимаются, по разобщению, по самоизоляции, они эффективны», — заявил Мурашко.

Министр также добавил, что у больных, которые своевременно обращаются за медпомощью более благоприятный прогноз, чем у тех, кто занимается самолечением или ждет улучшения состояния.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 4 268 случаев коронавируса. Наибольшее число зараженных обнаружено в Москве — 2 тыс. 26 человек за сутки.

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