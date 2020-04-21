У Бабкиной началась депрессия из-за болезни

Артистка практически не идет на контакт, ей не нравится находиться в стационаре.

Об этом стало известно 21 апреля. Обо всем сообщает «СтарХит». В больнице, где находится певица Надежда Бабкина, рассказали о ее самочувствии. Сейчас рано говорить о ее выписки, но артистка уже может дышать без аппарата искусственной вентиляции легких. Ей удается дышать благодаря трубке, вставленной в шею – это уже большая победа, считают врачи.

Из-за долгого нахождения в больницу у Бабкиной началась депрессия. Она вялая и не идет на контакт – общается только знаками или жестами. При этом положительная динамика в лечении есть, хоть и незначительная. Бабкиной должно становиться лучше – сейчас в том числе важен психологический настрой пациентки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друг Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии. Она находится в палате, а не в реанимации. Певицу вывели из комы, и уже целую неделю она полностью осознает все, что с ней происходит.