Юноша готовил массовое убийство в школе в Тюменской области

Федеральная служба безопасности предотвратила массовое убийство в школе в Тюменской области. Вооруженное нападение готовил 19-летний юноша, его задержали.

Как сообщает РИА Новости, подозреваемый хранил дома охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру и электронные инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки.

Задержанный сам подтвердил намерение устроить нападение на учебное заведение, также это подтвердили свидетели. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлению к убийству общеопасным способом дву и более лиц.

Предполагается, что юноша хотел напасть на одну из школ в регионе до конца текущего месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красноярске задержали подростка, планирующего совершить нападение на школу. Школьник активно готовился и имел оружие.