В Ленобласти ветеринарные службы подключились к дезинфекции улиц

В Ленобласти ветеринарные службы подключились к дезинфекции улиц
Дезинфекция остановок в Ленобласти. Фото: ГКУ "Ленавтодор"

За апрель государственная ветеринарная служба Ленобласти провела дезинфекцию на 15 тысячах объектов, общая площадь которых составляет 2,8 млн кв.м.

Как сообщили в областном правительстве, специалисты ежедневно обрабатывают в частности остановки транспорта, детские площадки, подходы к магазинам, аптекам и соцучреждениям, а также здания районных администраций, отделы полиции и пожарные депо.

На днях управление включило в график обработок проведение дезинфекции в ряде организаций соцобслуживания Ленобласти, где круглосуточно проживают пожилые и и инвалиды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новосергиевке продезинфицировали территорию инфекционного хостела. Там специальным раствором обработали не только сам дом, но также прилегающие дороги и палаточный лагерь.

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