За соблюдением самоизоляции в Петербурге следят с помощью беспилотников

За соблюдением самоизоляции в Петербурге следят с помощью беспилотников
В перспективе дроны будут использоваться и в других районах Санкт-Петербурга. Фото: pixabay.com

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Северной столицы использует беспилотники, чтобы напоминать горожанам о необходимости оставаться дома.

Кроме того, дроны фиксируют возможные нарушения, следя за тем, чтобы никто не посещал запрещенные объекты. Беспилотник, — конструкция, размером с небольшой вертолет, — ведет видеозапись, по которой потом инспекторы могут отследить нарушителей и предоставить информацию правоохранительным органам.

Сейчас аппарат, находящийся в ведении поисково-спасательной службы, патрулирует береговую линию Финского залива в Курортном районе, где чаще всего гуляют приехавшие за город граждане. Спасатели отмечают, что дрон выполняет свою работу более эффективно, нежели пешее патрулирование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «ТЭК» производит диагностику теплосетей с помощью беспилотников.

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