Водитель-экспедитор избежал наказания за нарушение изоляции в Петербурге

Водителя хотели привлечь к ответственности за нарушение самоизоляции. Фото: pixabay.com

Водителя хотели привлечь к ответственности за нарушение самоизоляции. Фото: pixabay.com

В Петербурге мировой судья не нашел нарушений в действиях водителя-экспедитора Василия Москалева. Его хотели привлечь к административной ответственности за нарушение самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

Мужчина прибыл в Петербург из Финляндии 26 марта. В ходе проверки было обнаружено, что 30 марта он отсутствовал по месту жительства. В результате чего был составлен протокол.

Суд установил, что Москалев работает водителем-экспедитором. Путевой лист подтвердил, что из Финляндии в Россию он ездил для осуществления грузовой перевозки.

«При таких обстоятельствах, учитывая разъяснения Главного государственного санитарного врача РФ, суд пришел к выводу, что на Москалева не распространяется постановление от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также установлено, что Москалев использовал средства индивидуальной защиты и соблюдал рекомендованные правила гигиены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали использовать беспилотники за контролем соблюдения самоизоляции.