Трамп заявил, что возможная новая волна коронавируса не будет масштабнее первой

Трамп заявил, что возможная новая волна коронавируса не будет масштабнее первой
Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп со ссылкой на оценку экспертов, заявил, что возможная вторая волна COVID-19 не будет такой масштабной, как первая.

Американский лидер уверен, что нынешний сценарий не повторится даже в том случае, если волна коронавируса наложится на сезонную волну гриппа, что, по мнению экспертов, может произойти в феврале следующего года, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 631 338 человек. Скончались 183 788, при этом 716 811 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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