Число зараженных коронавирусом в Литве выросло до 1398

Ситуация с коронавирусом может пойти на спад к лету. Фото: pixabay

Ситуация с коронавирусом может пойти на спад к лету. Фото: pixabay

Число зараженных коронавирусом в Литве выросло до 1398, сообщается на сайте правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

За сутки зафиксировано 28 случаев заражения, при этом выздоровели 399 человек, 38 скончались.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 639 722 человека. Скончались 184 280, при этом 722 395 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 57 999 человек, умерли 513. При этом 4 420 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собранная среди зараженных коронавирусом пациентов статистика показала, что признаками заболевания являются не только лихорадка и кашель.