Число заболевших COVID-19 в России снижается второй день подряд

Раньше предполагалось, что болезнь опасна только для пожилых, однако последние данные опровергают эту информацию. Фото: pixabay.com

Раньше предполагалось, что болезнь опасна только для пожилых, однако последние данные опровергают эту информацию. Фото: pixabay.com

В России 23 апреля зафиксировано 4774 новых случая заражения коронавирусом, 22 апреля – 5236. Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд.

За последние сутки в России зафиксировано 4774 новых случаев заражения в 81 российском регионе и 42 смертельных случая. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 62 773 зараженных, 555 погибших, выздоровели 4891 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.