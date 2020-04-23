Рогозин рассказал, сколько работников ракетно-космической отрасли России заражены коронавирусом

Рогозин рассказал, сколько работников ракетно-космической отрасли России заражены коронавирусом
Дмитрий Рогозин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Число заразившихся коронавирусом сотрудников российской ракетно-космической отрасли выросло до 71 человека. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10.30 23.04.2020: всего заболевших — 71, выздоровевших — 6, умерших — 2», — сообщил он в своем Twitter. Всего в отрасли работает около 200 тысяч человек.

За последние сутки в России зафиксировано 4774 новых случаев заражения в 81 российском регионе и 42 смертельных случая. Всего в стране сейчас 62 773 зараженных, 555 погибших, выздоровели 4891 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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