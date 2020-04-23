Дональд Трамп подписал указ о приостановке выдачи грин-карт

Критики считают, что Трамп использовал пандемию в качестве прикрытия для проведения долгожданной жесткой иммиграционной политики в год выборов. Фото: pixabay.com

Критики считают, что Трамп использовал пандемию в качестве прикрытия для проведения долгожданной жесткой иммиграционной политики в год выборов. Фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о приостановке выдачи грин-карт на время пандемии коронавируса.

Ограничительная мера рассчитана на 60 дней, но все же содержит некоторые исключения. Таким образом американский лидер намерен защитить рабочие места для коренных американцев, который сейчас очень встревожены рекордным уровнем безработицы и упадочном состоянием экономики.

В рамках указа оставлена традиционная лотерея, ежегодно позволяющая выиграть одну из 50 тысяч грин-карт по всему миру. Получать документ в ближайшее время смогут только родственники граждан Соединенных Штатов. Критики Трампа считают, что он проводит жесткую иммиграционную политику, прикрываясь пандемией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавирусной инфекции в Америке превысило 46 тысяч человек.