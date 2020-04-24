Ученые открыли мутации, изучая лежачий образ жизни

Россиянам, которые находятся на самоизоляции, нужно что-то придумать, чтобы сберечь физическое здоровье.

Об этом стало известно 23 апреля. Обо всем сообщили генетики в рамках проекта UK Biobank. Они решили выяснить, как лежачий образ жизни влияет на состояние людей. Оказывается, в результате в ДНК возникает более ста мутаций. Для того, чтобы прийти к таким выводам, ученые понаблюдали за 400 тысячами добровольцев. У людей, которые много лежали, либо сидели за рабочим столом, предрасположенность к развитию коронарной недостаточно выше, чем у активных.

Поэтому эксперты советуют не увлекаться просмотром фильмов, лежанием на диване или сидением за компьютером. Стоит подумать и о своем физическом здоровье во время режима самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты рассказали, как продлить жизнь при помощи кофе. Они провели исследование и выяснили, как уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.